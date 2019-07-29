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В Румынии из-за трагедии в Каракале подал в отставку глава Службы спецсвязи


29.7.2019 20:13
В Румынии из-за трагедии в Каракале подал в отставку глава Службы спецсвязи Фото: moldnews.md

После того, как в городе на юге страны трагически погибла девочка, так и не дождавшись помощи полиции, выяснилось, что у румынской Службы спецсвязи просто не оказалось необходимого технического оснащения, которое бы позволило оперативно локализовать местоположение жертвы, звонившей по номеру 112.

В понедельник ушел с поста начальник Службы спецсвязи Румынии Ионел-Соринел Василика, передает AGERPRES. По словам теперь уже бывшего руководителя ведомства, он уходит в отставку, "чтобы не повредить престижу" организации. При этом Василика подчеркивает, что его решение не связано с какими либо промахами или ошибками во время приема и локализации срочных звонков 112 Службой спецсвязи.

Экс-глава ведомства отметил, что речь не идет и о его "служебной халатности, поверхностности или отказе брать на себя ответственность". Вместе с тем, очевидно, что уход Василики с поста связан с похищением 15-летней девочки в Каракале на юге страны. Подростку удалось несколько раз дозвониться до экстренных служб. Однако когда в дом, где удерживали девочку, наконец пришли полицейские, она уже была жестоко убита.

Позже выяснилось, что Службе спецсвязи не удалось своевременно локализовать звонок. С момента поступления сигнала до прибытия силовиков к дому 66-летнего подозреваемого прошли почти сутки. Задержанный уже признался в совершении убийства.

В адрес Службы сразу же начали поступать упреки - трагическая гибель девочки вызвала огромный резонанс в стране. Представитель ведомства Мариана Поп тогда заявила, что все действия производились строго по установленному порядку, а все сотрудники работали "правильно, без нарушений". Как стало известно позднее, локализацию места обращения на номер 112 устанавливают операторы телефонной связи. Именно они потом передают эти сведения Службе спецсвязи, которая, как выяснилось, вообще не имеет необходимого для таких мероприятий технического оснащения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 115

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