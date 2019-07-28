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В Румынии после жестокого убийства девочки снят с поста начальник полиции
13:28
Фото: moldnews.md
В соответствии с решением главы МВД Румынии Николае Мога в отставку были отправлены начальник Румынской полиции и префект уезда Олт на юге страны, где произошла трагедия. Ранее президент страны Клаус Йоханнис потребовал максимальной оперативности в расследовании этого резонансного дела.
В связи с неудовлетворительными действиями правоохранителей в связи с исчезновением ребенка в Каракале (уезд Олт на юге страны) в отставку были отправлены начальник Румынской полиции и префект уезда Олт на юге страны, где произошла трагедия. Решение принял глава МВД Николае Мога.
Ранее о необходимости снятия с постов главы Румынской полиции, префекта уезда Олт и начальника полиции уезда Олт также заявила премьер-министр страны Виорика Дэнчилэ.
15-летняя девочка пропала в минувшую среду, отправившись из своей деревни Добрословень в город Каракал. Как оказалось, ребенок, ловя попутку, попал в беду. Подростка похитили и изнасиловали, о чем девочка сообщала в экстренные службы. Несовершеннолетняя на следующий день после исчезновения трижды звонила на номер 112, умоляя о помощи.
Правоохранители, получи сообщения девочки о том, что ее похитил и удерживает некий мужчина, никак не могли локализовать звонок. Лишь в пятницу утром служба спецсвязи установила предполагаемое местонахождение ребенка, сразу после чего полицейские прибыли к дому подозреваемого. С момента звонков девочки прошло около девятнадцати часов. Когда силовики отыскали дом, несовершеннолетняя была уже убита.
В доме 66-лтнего задержанного, пишут румынские СМИ, полиция обнаружила одежду и украшения погибшей девочки, а также фрагменты ее тела. После того, как эта информация распространилась в прессе, сотни разъяренных местных жителей собрались у двора подозреваемого. Полицейским пришлось выставить оцепление, чтобы увезти предполагаемого убийцу в следственный изолятор.
Подозреваемого в убийстве девочки сейчас проверяют на причастность к исчезновению 18-летней девушки, которая в минувшем апреле из уезда Долж ехала в Каракал.
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