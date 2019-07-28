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Американца будут судить за поедание мозга убитой подруги
28.7.2019 23:44
Фото: iheart.com
В скором времени начнутся судебные слушания по делу 38-летнего жителя США.
Проживавший в Индиане Джозеф Оберхансли обвиняется в убийстве своей 46-летней подруги Тэмми Джо Блантон.
Останки погибшей женщины были найдены в ванной ее дома в 2014 году. ЧП случилось в Джефферсонвилле. Как установили позднее эксперты, причиной смерти стали множественные колотые ранения. Кроме того, у женщины была вскрыта черепная коробка. В доме убитой полицейские нашли сковороду, щипцы и салфетки со следами крови.
Вскоре стало известно, что основным подозреваемым является приятель погибшей женщины, сразу после чего полиция задержала Джозефа Оберхансли. Первоначально мужчины начал давать признательные показания, однако потом начал настаивать на своей невиновности. При этом он обвинял Блантон в злоупотреблении спиртным и общении "с извращенцами".
Судебные слушания по этому делу начнутся 19 августа. В случае признания виновным, Оберхансли может отправиться за решетку до конца жизни.
В прошлом мужчина уже отбывал наказание за убийство, совершенное в 1998 году. Жертвой преступления стала 17-летняя любовница Оберхансли. Кроме того, он стрелял в собственных мать и сестру, а также пытался сделать себе "частичную лоботомию", указывалось в материалах дела. Несмотря на тяжесть преступлений, он смог покинуть тюрьму условно-досрочно.
Ранее в США было найдено мужское тело с пришитой женской головой. Расследованием преступления, совершенного в Аризоне, занимается ФБР.
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