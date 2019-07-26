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Женская сеть myJulia.ru
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В США найдено мужское тело с пришитой женской головой
11:00
Фото: talktome.com
Расследованием инцидента, случившегося на территории штата Аризона, занимается ФБР.
Как пишут американские СМИ, пресечена деятельность банды, торговавшей органами.
Тело мужчины с пришитой к нему головой женщины было найдено в ходе обыска, который проводился агентами ФБР в центре биологических ресурсов в Аризоне. Отмечается, что труп был прикреплен к стене.
По данным New York Post, в различных помещениях центра правоохранители обнаружили множество фрагментов тел. Человеческие головы, конечности и гениталии находились в ведрах и других емкостях. Беспорядочно сваленные тела при этом не имели никаких ярлыков для идентификации.
Расследование было начато после того, как в суд были поданы несколько исков. Американские граждане утверждали, что передали центру в Аризоне тела своих родственников, которые бы хотели завещать свои останки науке. Однако вместо исследований органы покойных людей просто начали распродавать через интернет.
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