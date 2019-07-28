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МВД: более 600 нарушителей порядка в ходе акции оппозиции в Москве - не жители столицы
28.7.2019 23:26
Фото: кадр видео с youtube.com
По данным правоохранительных органов, разбирательство со всеми задержанными накануне к настоящему времени завершено, передает агентство "Интерфакс".
Ранее стало известно о том, что в столице задержали свыше тысячи участников несакционированного митинга.
Как заявили в пресс-службе столичной полиции, в отношении всех, кто был задержан накануне во время акции оппозиции, уже составлены необходимые документы. Разбирательство завершено, в связи с нарушениями общественного порядка были составлены соответствующие материалы.
По данным МВД, в числе задержанных оказались шестьсот человек, которые не являются москвичами.
В минувшую субботу, 27 июля, в самом центре российской столицы состоялась массовая акция против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Митинг не был согласован заранее со столичной администрацией. Согласно официальным данным, которые приводит полиция Москвы, в акции приняли участие около трех с половиной тысяч человек. 1074 из них было задержано после начавшихся беспорядков, отметили в главке МВД.
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