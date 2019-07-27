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В Москве второй раз за день задержаны Жданов и Соболь
27.7.2019 22:49
Фото: twimg.com
По последним данным, в полицию также доставлен Илья Яшин.
В общей сложности в Москве было задержано свыше тысячи человек, передает агентство "Интерфакс".
На массовой акции оппозиции, которая не была ранее согласована со столичной администрацией, задержали более тысячи человек. Среди них - незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь и Иван Жданов, возглавляющий Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального.
Как стало известно, полиция задержала Соболь практически сразу после того, как она появилась на Трубной площади. Вместе с ней в полицию был доставлен и ее директор.
Сотрудники столичных правоохранительных органов при помощи мегафонов сейчас продолжают напоминать участникам митинга об ответственности за участие в несогласованных акциях, призывая собравшихся разойтись.
Ранее поступили сведения о том, что протестующим удалось прорвать полицейское ограждение в центре Москвы.
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