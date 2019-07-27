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В Москве протестующие прорвали ограждение на Тверской улице


27.7.2019 20:33
В Москве протестующие прорвали ограждение на Тверской улицеФото: кадр видео с youtube.com

Как передают российские СМИ, участники несанкционированной акции в самом центре столицы смогли прорвать оцепление и выйти на проезжую часть Тверской улицы.

По данным РБК, протестующие находятся на пересечении Тверской улицы со Страстным и Тверским бульварами.

Как информирует ТАСС, участники незаконной акции, используя взрывпакеты, снесли несколько веранд, а потом блокировали Большую Дмитровку. Затем они двинулись по проезжей части по направлению к зданию Генеральной прокуратуры РФ.

Сотрудники правоохранительных органов, присутствующие на месте проведения несанкционированного митинга, продолжают прикладывать усилия по обеспечению общественного порядка.

Ранее стало известно об инциденте у магазина "Елисеевский", где протестующие, распылив газ, смогли прорвать оцепление в сторону улицы Охотный Ряд и выйти на Тверскую улицу. При этом было частично блокировано движение автотранспорта.

По предварительной информации, помощь медиков потребовалась не менее чем восьми росгвардейцам, у двух из-за газа достаточно сильно пострадали глаза.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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