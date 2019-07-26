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В Великом Новгороде найдена «лестница» из саркофагов домонгольского периода
26.7.2019 15:00
Фото: regnum.ru
Как передает ТАСС, по предварительным оценкам ученых, находка может быть датирована периодом XII - начала XIII веков.
Открытие было сделано в ходе археологических раскопок на территории Юрьева монастыря.
Шесть каменных саркофагов домонгольского времени, где похоронены представители боярского сословия, обнаружены специалистами Института археологии (ИА) РАН. Участникам экспедиции института в первый раз удалось отыскать такие захоронения в Великом Новгороде.
Как считают историки, в таких каменных саркофагах, которые в период XII - начала XIII века выполняли функцию семейной усыпальницы, хоронили лишь представителей боярской верхушки. Подобные погребения встречаются лишь на территории отдельных столиц княжеств домонгольского времени, в частности, Киева и Переяславля Южного.
Ученые ИА РАН проводят исследования Георгиевского собора Юрьева монастыря , начиная с 2013 года. Первоначально историки изучили внутреннее пространство, а четыре года назад по его внешнему периметру начали проводиться археологические работы. В прошлом ученые уже смогли обнаружить фрагменты фресок, которые были сбиты во времена архимандрита Фотия в начале XIX века, а также четыре каменных саркофага, где, по мнению специалистов, захоронены монахи.
Ранее историки РАН приступили к исследованию мест боев 1812 года в Смоленске и его окрестностях, включая погребение, где, предположительно, покоятся останки Шарля-Этьена Гюдена. Французский генерал, являвшийся одним из ближайших сторонников Наполеона Бонапарта, погиб в бою. Он был смертельно ранен в августе 1812 года во время Валутинского сражения.
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