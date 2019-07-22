|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Смоленске ученые РАН впервые исследовали места боев 1812 года
22.7.2019 14:34
Фото: diapazon.kz
Археологи также работали в окрестностях города, передает ТАСС.
Исследователи, в частности, изучили погребение, предположительно, французского генерала Шарля-Этьена Гюдена.
В научной экспедиции принимали участие представители Института археологии РАН, которые в первый раз изучали в Смоленские и его пригородах места сражений Отечественной войны 1812 года. Благодаря множеству обнаруженных там фрагментов гранат, пуль и картечи, в будущем можно будет реконструировать расположение подразделений русской и французской армий.
Как информирует пресс-служба Института археологии (ИА) РАН, предполагается также уточнить сведения, которые содержатся в различных письменных источниках.
Среди изученных захоронений особое внимание ученые уделили погребение, предположительно, французского генерала Шарля-Этьена Гюдена. Ранее французский историк Пьер Малиновский при финансовой поддержке "Фонда российско-французских исторических инициатив" провел деятельность по поиску могилы Гюдена. Генерал, входивший в число ближайших сторонников Наполеона Бонапарта, был убит во время Валутинского сражения, которое состоялось в августе 1812 года.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|