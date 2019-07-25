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В Хабаровском крае взяли под стражу директора сгоревшего палаточного лагеря
25.7.2019 14:20
Фото: hibiny.com
Суд вынес решение об аресте руководителя сгоревшего палаточного лагеря "Холдоми".
Как передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителя суда, Максим Кузнецов будет находиться под стражей два месяца - вплоть до 22 сентября.
В ближайшее время суд вынесет решение и о мере пресечения двум другим фигурантам этого резонансного дела. В рамках расследования, начатого после трагедии в "Холдоми", ранее были задержаны директор коммерческой организации, которой принадлежал детско-оздоровительный лагерь, Виталий Бурлаков и имевший представление о нарушениях пожарной безопасности сотрудник регионального МЧС Эдуард Новгородцев.
ЧП случилось в ночь на минувший вторник, 23 июля, когда случился пожар в палаточном лагере, где в тот момент находились около двухсот детей. Пламя, стремительно распространяясь, практически полностью уничтожило 20 палаток из 26.
Жертвами происшествия стали четыре ребенка - три девочки и мальчик, помогавший сверстникам спастись из горящих палаток. По последним данным, пострадали шесть человек, двое из них доставлены в детскую краевую больницу Хабаровска. Врачи оценивают состояние школьников как удовлетворительное.
Власти края с 24 по 26 июля объявили днями траур. Сегодня в Комсомольске-на-Амуре состоятся похороны двух погибших в "Холдоми" девочек.
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