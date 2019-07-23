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Российские магазины грозят ЦБ бойкотом


09:28
Российские магазины грозят ЦБ бойкотомФото: vk.com

Ряд крупнейших ретейлеров выразили готовность отказаться участвовать в масштабном проекте Центробанка Система быстрых платежей (СБП). Кроме возможности мгновенно переводить денежные средства по номерам телефона между счетами в различных банковских учреждениях он позволяет покупателям расплачиваться при помощи QR-кодов в магазинах.

Соответствующее письмо руководителю Банка России Эльвире Набиуллиной направили Ассоциации компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) , сообщают "Ведомости".

Цитируя текст этого послания, газета пишет о том, что ретейлеров не устраивает высокая комиссия за эквайринг - регулятор определил ее в диапазоне 0,2-0,7 процента от общей суммы покупок и услуг, которые оплачивались посредством СБП. Руководство крупных розничных сетей выражает уверенность в том, что при подобном тарифном коридоре банки в будущем будут стараться придерживаться верхних границ. А 0,7 процента продовольственным сетям попросту "неинтересны", ведь у наиболее крупных из них тариф уже ниже.

На сегодняшний день руководство сетей не готово вкладывать в продвижение этой системы, если ставка превышает 0,4, указывают представители АКОРТ. Однако в банковской среде придерживаются мнения, что предложенный регулятором тарифный коридор слишком низок, так как "ниже себестоимости".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

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