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В Китае 11 человек погибли в результате оползня, более 30 пропали без вести
24.7.2019 12:27
Фото: vk.com
По последним официальным данным, на юго-западе страны погибли уже одиннадцать человек, передает РИА Новости. Более тридцати числятся без вести пропавшими.
Оползень сошел в уезде Шуйчэн городского округа Люпаньшуй в китайской провинции Гуйчжоу накануне вечером.
Как сообщает Центральное телевидение КНР со ссылкой на представителе администрации уезда Шуйчэн, стихийное бедствие обрушилось на жителей округа Люпаньшуй вечером минувшего вторника, около 21.20 по местному времени (16.20 по Москве).
Известно, что грязевые массы нанесли ущерб более чем двадцати домохозяйствам. Несмотря на безостановочную работу экстренных служб порядка двадцати строений, в том числе, жилых домов, пока еще остаются погребенными под завалами.
Живыми спасатели смогли обнаружить одиннадцать человек. Позднее были извлечены останки одиннадцати жертв оползня. Неизвестной остается судьба тридцати четырех человек, которые пока считаются без вести пропавшими.
В поисково-спасательных мероприятиях, которые были развернуты в уезде, задействовано свыше 850 пожарных, спасателей и добровольцев, работают кинологические расчеты.
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