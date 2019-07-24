ИнтерНовости - новости в стране и мире
Гидрометцентр предупреждает о снеге в выходные
Гидрометцентр предупреждает о снеге в выходные
Под Белгородом пьяный сотрудник полиции насмерть сбил 15-летнего велосипедиста
Под Белгородом пьяный сотрудник полиции насмерть сбил 15-летнего велосипедиста
В лагере под Хабаровском, где погибли 4 ребенка, остаются свыше 170 детей
В лагере под Хабаровском, где погибли 4 ребенка, остаются свыше 170 детей
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Турции совершено покушение на белорусского дипломатаВ Турции совершено покушение на белорусского дипломата
Под Белгородом пьяный сотрудник полиции насмерть сбил 15-летнего велосипедистаПод Белгородом пьяный сотрудник полиции насмерть сбил 15-летнего велосипедиста
Скончался актер Рутгер ХауэрСкончался актер Рутгер Хауэр
В лагере под Хабаровском, где погибли 4 ребенка, остаются свыше 170 детейВ лагере под Хабаровском, где погибли 4 ребенка, остаются свыше 170 детей
Гидрометцентр предупреждает о снеге в выходныеГидрометцентр предупреждает о снеге в выходные

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Нестираемые вопоминания (окончание)Нестираемые вопоминания (окончание)
Нестираемые воспоминания ( эпилог)Нестираемые воспоминания ( эпилог)
Мой граф Монте-КристоМой граф Монте-Кристо
Так ли это на самом деле?Так ли это на самом деле?
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный экспериментНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный эксперимент

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Китае 11 человек погибли в результате оползня, более 30 пропали без вести


24.7.2019 12:27
В Китае 11 человек погибли в результате оползня, более 30 пропали без вестиФото: vk.com

По последним официальным данным, на юго-западе страны погибли уже одиннадцать человек, передает РИА Новости. Более тридцати числятся без вести пропавшими.

Оползень сошел в уезде Шуйчэн городского округа Люпаньшуй в китайской провинции Гуйчжоу накануне вечером.

Как сообщает Центральное телевидение КНР со ссылкой на представителе администрации уезда Шуйчэн, стихийное бедствие обрушилось на жителей округа Люпаньшуй вечером минувшего вторника, около 21.20 по местному времени (16.20 по Москве).

Известно, что грязевые массы нанесли ущерб более чем двадцати домохозяйствам. Несмотря на безостановочную работу экстренных служб порядка двадцати строений, в том числе, жилых домов, пока еще остаются погребенными под завалами.

Живыми спасатели смогли обнаружить одиннадцать человек. Позднее были извлечены останки одиннадцати жертв оползня. Неизвестной остается судьба тридцати четырех человек, которые пока считаются без вести пропавшими.

В поисково-спасательных мероприятиях, которые были развернуты в уезде, задействовано свыше 850 пожарных, спасателей и добровольцев, работают кинологические расчеты.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

Лавров: США пытаются «оторвать» Грузию от РоссииЛавров: США пытаются «оторвать» Грузию от России
В Канаде около 70 человек доставлены в больницу после ДТП с двумя автобусамиВ Канаде около 70 человек доставлены в больницу после ДТП с двумя автобусами
В США умер получивший травму на ринге российский боксер Максим ДадашевВ США умер получивший травму на ринге российский боксер Максим Дадашев
В Марокко вынесли приговор убийцам скандинавских туристокВ Марокко вынесли приговор убийцам скандинавских туристок
В Дагестане мачеха до смерти забила четырехлетнюю девочкуВ Дагестане мачеха до смерти забила четырехлетнюю девочку

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 920


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru