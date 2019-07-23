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Погранслужба КНДР задержала российское судно
00:12
Фото: 24tv.ua
На борту сейнера, который был задержан в акватории Японского моря, находятся семнадцать моряков, передают российские СМИ.
Как стало известно, пограничники Северной Кореи задержали судно на расстоянии примерно ста километров от побережья в ночь на 17 июля.
Российский экипаж сейнер "Сянхайлинь-8" обвиняется в нарушении зоны "военного охранения". По данным РБК, на протяжении недели моряков держат в каютах, запрещая выходить на палубу.
О случившемся в водах Японского моря директор ООО "Северо-Восточная рыболовная компания", которой принадлежит российский сейнер, Виктор Седлер. По его словам, северокорейские пограничники захватили "Сянхайлинь-8" в ночь на 17 июля, когда моряки направлялись на промысел.
При этом пограничники КНДР остановили сейнер на расстоянии более 50 миль от побережья, что составляет около 100 километра, тогда как в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву территориальными водами может считаться лишь зона в 12 морских миль, указал Седлер.
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