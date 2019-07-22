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СМИ: спасение подводников на «Лошарике» могло нарушить закон
12:21
Фото: vk.com
В прессе появились публикации о решении экипажа вместо эвакуации спасать подлодку.
Жертвами инцидента, случившегося в акватории Баренцева моря, стали четырнадцать моряков. Среди погибших - двое Героев России.
Как сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на собственный информированный источник, члены экипажа могли эвакуироваться на лодку-носитель. Но подводники приняли решение оставаться в отсеках, чтобы до последнего бороться с возгоранием, как и предписывает регламент. Отмечается, что взрыв аккумуляторной батареи мог произойти в момент, когда на помощь прибыли четыре человека сменного экипажа. В результате у подводников просто не было шансов выжить.
Как поясняется в публикации, в критической ситуации моряки следовали "Руководству по борьбе за живучесть подводных лодок". В соответствии с ним, членам экипажа нельзя было эвакуироваться - им было необходимо продолжать борьбу с возгоранием там, где их застал пожар. Всех, кто мог бы покинуть отсек, позднее могли привлечь к уголовной ответственности.
Газета отмечает, что шесть гидронавтов покинули АС-31, тогда как десять оставались на борту и пытались урегулировать обстановку. При этом они израсходовали все имевшиеся на борту средства пожаротушения и в течение сорока минут "издышали" все изолирующие дыхательные средства. Затем в ход пошли запасы портативных дыхательных устройств, а потом офицеры начали применять шланговые аппараты. Лишь когда моряки начали терять сознание, командир впервые отправил запрос о разрешении на эвакуацию.
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