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Минобороны опубликовало список имен погибших подводников
21:35
Фото: vk.com
Информация обнародована на официальном сайте ведомства.
На портале российского Минобороны размещены имена и фото всех четырнадцати погибших военнослужащих, которые 1 июля стали жертвами пожара на глубоководном аппарате ВМФ.
Как указано в публикации, погибшие подводники в прошлом неоднократно участвовали в сложнейших экспедициях. Во время исследований Арктики они не раз погружались на предельно допустимые глубины.
В числе жертв трагедии, которая произошла в акватории Баренцева моря, двое Героев России - капитаны первого ранга Денис Долонский и Николай Филин.
Ведомство подчеркивает, что погибшие моряки являлись настоящими патриотами Родины и профессионалами высочайшего уровня. В прошлом они были не раз удостоены госнаград.
Ранее в российском Минобороны опровергли сведения о том, что норвежскую сторону якобы уведомили о взрыве газа в связи с происшествием на глубоководном аппарате ВМФ РФ.
По последним данным, спастись смогли лишь четыре человека. Четырнадцать моряков, самоотверженно ликвидируя пожар, скончались в результате отравления продуктами горения.
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