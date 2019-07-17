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Индийская лунная станция успешно выведена на орбиту
13:58
Фото: hightech.fm
Запущенная из Бенгальского залива ракета GSLV Mk-III смогла успешно вывести на орбиту индийскую лунную станцию Chandrayaan 2 ("Чандраян-2"), передают иностранные СМИ.
Предполагается, что модуль будет доставлен на поверхность естественного спутника Земли в начале сентября.
Как информирует Индийская организация космических исследований (ISRO), тяжелая трехступенчатая ракета GSLV Mk-III смогла успешно вывести на орбиту лунную станцию Chandrayaan 2 ("Чандраян-2"). Запуск был осуществлен сегодня утром в космоцентре им. Сатиша Дхавана, который находится на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.
Реализовав этот масштабный проект, Индия может стать четвертым государством в мире, которому удалось осуществить мягкую посадку собственного космического аппарата на поверхность Луны. В прошлом это смогли сделать лишь Советский Союз, Китай и Соединенные Штаты.
Предполагается, что модуль будет доставлен на естественный спутник Земли уже через сорок восемь дней - высадка на поверхность Луны запланирована на седьмое сентября.
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