Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Индийская лунная станция успешно выведена на орбиту

13:58

Фото: hightech.fm



Запущенная из Бенгальского залива ракета GSLV Mk-III смогла успешно вывести на орбиту индийскую лунную станцию Chandrayaan 2 ("Чандраян-2"), передают иностранные СМИ.



Предполагается, что модуль будет доставлен на поверхность естественного спутника Земли в начале сентября.



Как информирует Индийская организация космических исследований (ISRO), тяжелая трехступенчатая ракета GSLV Mk-III смогла успешно вывести на орбиту лунную станцию Chandrayaan 2 ("Чандраян-2"). Запуск был осуществлен сегодня утром в космоцентре им. Сатиша Дхавана, который находится на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.



Реализовав этот масштабный проект, Индия может стать четвертым государством в мире, которому удалось осуществить мягкую посадку собственного космического аппарата на поверхность Луны. В прошлом это смогли сделать лишь Советский Союз, Китай и Соединенные Штаты.



Предполагается, что модуль будет доставлен на естественный спутник Земли уже через сорок восемь дней - высадка на поверхность Луны запланирована на седьмое сентября.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 116

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 17.7.2019 22:54 Названы «25 самых влиятельных людей в интернете»

Названы «25 самых влиятельных людей в интернете» 12.7.2019 09:44 Китай готов предоставить сверхмощный супермикроскоп ученым из других стран

Китай готов предоставить сверхмощный супермикроскоп ученым из других стран 4.7.2019 12:39 В США создали подробную карту поверхности Луны

В США создали подробную карту поверхности Луны 30.6.2019 11:46 Создан браслет, который помогает контролировать эмоции

Создан браслет, который помогает контролировать эмоции 29.6.2019 15:04 Ученые установили количество жертв и размеры Тунгусского метеорита