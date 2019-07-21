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Под Тверью два человека попали в больницу после стрельбы


21.7.2019 00:15
Под Тверью два человека попали в больницу после стрельбыФото: novorosinform.org

Правоохранительные органы Тверской области приступили к выяснению обстоятельств ЧП, после которого два человека попали в больницу с огнестрельными ранениями.

Полицейским уже удалось задержать стрелявшего, передает ТАСС.

В региональном главке МВД сообщили, что инцидент произошел в городе Осташкове Тверской области. Согласно предварительным данным, примерно в 20:00 около возле гостиницы "Наутилус" случился конфликт между несколькими мужчинами.

В ходе выяснения отношений один из участников конфликта открыл стрельбу из имевшегося у него при себе травматического оружия. В результате два человека с ранениями были экстренно госпитализированы. Информации о состоянии пострадавших пока нет.

Известно лишь, что прибывшие к месту ЧП полицейские задержали мужчину 1982 г.р., который устроил стрельбу. Решение о возбуждении уголовного дела примут по итогам проверки, отметили в ведомстве.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

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