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Под Тверью два человека попали в больницу после стрельбы
21.7.2019 00:15
Фото: novorosinform.org
Правоохранительные органы Тверской области приступили к выяснению обстоятельств ЧП, после которого два человека попали в больницу с огнестрельными ранениями.
Полицейским уже удалось задержать стрелявшего, передает ТАСС.
В региональном главке МВД сообщили, что инцидент произошел в городе Осташкове Тверской области. Согласно предварительным данным, примерно в 20:00 около возле гостиницы "Наутилус" случился конфликт между несколькими мужчинами.
В ходе выяснения отношений один из участников конфликта открыл стрельбу из имевшегося у него при себе травматического оружия. В результате два человека с ранениями были экстренно госпитализированы. Информации о состоянии пострадавших пока нет.
Известно лишь, что прибывшие к месту ЧП полицейские задержали мужчину 1982 г.р., который устроил стрельбу. Решение о возбуждении уголовного дела примут по итогам проверки, отметили в ведомстве.
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