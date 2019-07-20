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Пропавший в Польше пятилетний мальчик из России найден мертвым


20.7.2019 23:54
Пропавший в Польше пятилетний мальчик из России найден мертвымФото: vk.com

Поиски ребенка, увезенного отцом, продолжались больше недели. Ранее эксперты обнаружили в автомобиле, в котором находился мальчик, его биологические материалы. Польские правоохранители были вынуждены констатировать, что шансы отыскать ребенка живым и невредимым стремительно уменьшаются.

Как стало известно, на трассе между Варшавой и Гродзиск-Мазовецким были найдены останки мальчика, являвшегося гражданином России. В местной полиции заявили, что опознание пока не проводилось, однако можно утверждать с большой "вероятностью и даже уверенностью", что это именно тот ребенок, судя по его одежде, заявил представитель столичного управления МВД Мариуш Мрожек.

Призвав журналистов с уважением отнестись к горю семьи и не спекулировать на тему трагедии, Мрожек сказал, что правоохранительные органы позднее сообщат о ходе расследования по факту случившегося.

Мальчик исчез 10 июля, вскоре после того, как его увез отец, забрав у бабушки и дедушки в населенном пункте Гроджиск-Мазовецкий. Спустя некоторое время мужчина отправил матери ребенка зловещее сообщение о том, что она больше никогда не увидит сына, вскоре после чего бросился под поезд. Неподалеку от места, где были найдены его изуродованные останки, полиция вскоре обнаружила брошенную машину, но мальчика в ней уже не было.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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