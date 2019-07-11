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В Польше ищут пятилетнего мальчика из России


11.7.2019 22:42
В Польше ищут пятилетнего мальчика из РоссииФото: life.ru

ЧП случилось в населенном пункте Гроджиск Мазовецкий, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в местной полиции.

По данным правоохранителей, ребенка забрал 32-летний отец, который вскоре был найден мертвым, а мальчик исчез.

В минувшую среду, 10 июля, примерно в 17 часов мальчика забрал отец. Мужчина, уехавший с сыном в неизвестном направлении, через несколько часов был найден мертвым на железнодорожном переезде. Местонахождение ребенка остается неустановленным, полиция приступила к установлению всех обстоятельств ЧП и выяснению, где может быть мальчик.

Отмечается, что машину отца обнаружили на расстоянии около трех километров от места, где было найдено его тело. Информации о причинах смерти мужчины из официальных источников пока не поступало.

Полицейские обращаются ко всем, кто располагает сведениями о серой Skoda Fabia со шторкой, на которой изображен автомобиль Молния Маккуин (мультипликационный герой).

Автор: Злата Богатова

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