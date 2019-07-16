|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В машине отца ребенка, пропавшего в Польше, найдена кровь мальчика
00:00
Фото: life.ru
Представители местной полиции подтвердили сведения о том, что эксперты обнаружили в автомобиле следы крови ребенка.
Как отметили в правоохранительных органах, шансов отыскать пятилетнего мальчика живым становится все меньше.
В Польше приостановлены поиски маленького россиянина Давида Жуковского, который был увезен отцом в неизвестном направлении и бесследно пропал в ночь на 11 июля. В полиции подтвердили, что во время осмотра автомобиля Skoda Fabia, на котором мужчина вез сына, эксперты обнаружили пятна крови и мочи мальчика. Вместе с тем, правоохранители призывают не делать поспешных выводов.
Напомним, вскоре после того, как Павел Жуковский забрал ребенка у своих родителей, он отправил бывшей супруге зловещее сообщение: "Больше никогда не увидишь сына". Вскоре он выключил телефон, а спустя несколько часов бросился под поезд. Изуродованное тело мужчины было найдено на железнодорожном переезде.
На расстоянии примерно трех километров от места суицида Павла Жуковского был найден его автомобиль. Судьба ребенка до сих пор остается неустановленной.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|