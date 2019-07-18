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В Марокко вынесли приговор убийцам скандинавских туристок
01:28
Фото: chosun.com
Все трое обвиняемых были признаны виновными и приговорены к смертной казни, передает телевизионный канал 2M.
Обезглавленные тела двух иностранок, путешествовавших в окрестностях горы Тубкаль - самой высокой в Марокко - были найдены в конце прошлого года.
Первоначально по подозрению в расправе над 24-летней датчанкой Луизой Вестерагер Йесперсен и 28-летней норвежкой Марен Веланд были задержаны четыре человека. Спустя некоторое время спецслужбы Марокко объявили о том, что арестованы еще девять человек, которые могут иметь отношение к инциденту.
Убийство двух альпинисток местные власти квалифицировали как террористический акт, заявили в ходе расследования правоохранительные органы Марокко. В результате дело о гибели иностранок рассматривал Уголовный суд первой инстанции, который занимается вопросами терроризма. В соответствии с приговором, трое обвиняемых были приговорены к смерти, а четвертого осудили на пожизненный срок.
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