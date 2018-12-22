Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Марокко задержаны подозреваемые в убийстве двух туристок из Европы

22.12.2018 22:47

Фото: kor.ill.in.ua



Полиция Марокко приступила к расследованию по факту гибели двух молодых туристок из стран Скандинавии.



Обезглавленные трупы женщин были обнаружены в Атласских горах, где пролегают популярные у путешественников маршруты.



Как передает издание The Sun, личность погибших туристок уже установлена - это 24-летняя датчанка Луиза Джесперсен и 28-летняя норвежка Марен Уеланд. Обезглавленные тела женщин нашли в палатке, которую иностранки установили возле подножья горы Тубкаль, самой высокой на севере Африки.



Известно также, что женщины, отправившиеся в путешествие по Северной Африке, постоянно публиковали фотоотчеты в соцсетях. После того, как в середине декабря они внезапно перестали это делать, родственники иностранок обеспокоились и обратились в правоохранительные органы Марокко В ходе начатых поисков полицейские нашли тела погибших женщин.



По данным местных силовиков, на след подозреваемых в убийстве удалось выйти, просмотрев записи камер видеонаблюдения, установленные на территории близлежащих населенных пунктов. К гибели женщин причастны трое мужчин из Марракеша. Установлено, что они находились в лагере, разбитом рядом с палаткой девушек, и в ночное время пытались пробраться к иностранкам. Кроме того, один из убийц обронил на месте преступления свое удостоверение личности.



Автор: Злата Богатова

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