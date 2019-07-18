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В Туве семь человек погибли в ДТП
00:55
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Тува
Среди жертв аварии трое детей, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона.
Как рассказали представители ГИБДД России, смертельное ДТП случилось в районе 20-го километра трассы Кызыл - Эрзин.
По предварительным данным, водитель машины Toyota Camry допустил выезд на встречную полосу, где его автомобиль врезался в транспортное средство Lada Priora. Жертвами столкновения стали оба водителя и пять пассажиров автомобиля отечественного производства, в том числе, трое несовершеннолетних.
В аварии также получил тяжелые травмы пассажир Lada, его доставили в больницу.
В ГИБДД отметили, что погибшим детям было четыре, семь и двенадцать лет. На месте трагедии продолжают работу сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит установить причины и обстоятельства случившегося.
В региональном ГУ МВД сообщили о двух пострадавших, подтвердив сведения о том, что виновником аварии может являться водитель иномарки, который нарушил ПДД. В ведомстве также отметили, что дорожная обстановка и условия на участке трассы, где произошла смертельная авария, нормальные.
Ранее в Приморье шесть человек стали жертвами дорожной аварии. Выжить при столкновении легкового автомобиля и большегруза смог лишь ребенок. С переломом бедра он доставлен в одну из больниц Владивостока.
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