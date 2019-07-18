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В Приморье шесть человек стали жертвами дорожной аварии
18.7.2019 23:34
Фото: livejournal.com
Смертельная авария с участием легкового автомобиля и большегруза произошла на территории Шкотовского района Приморского края, передает агентство "Интерфакс - Дальний Восток".
Жертвами ДТП стали шесть человек.
Со ссылкой на местную единую диспетчерскую службу уточняется, что в аварии пострадал ребенок, его доставляют во Владивосток для оказания квалифицированной медицинской помощи. По предварительным данным, в результате ДТП ребенок получил перелом бедра.
В краевом полицейском главке, подтвердив сведения о смертельной аварии, отметили, что она произошла в районе 32-го километра трассы Артем - Находка - Порт Восточный, где столкнулись автомобиль Toyota Wish и грузовик. В минивэне находились семь человек, выжил лишь ребенок, отметили представители МВД.
Полиция устанавливает личности погибших в аварии, обращаясь к очевидцам с призывом обратиться в дежурную часть ГИБДД для оказания помощи в выяснении обстоятельств трагедии.
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