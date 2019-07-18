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В Мюнхене пропали мать и дочь из России
00:22
Фото: wikimapia.org
Генконсульство РФ в Мюнхене
Правоохранительные органы германского города уже начали соответствующее расследование, информирует российское посольство в ФРГ.
На официальном сайте дипломатической миссии уточняется, что по факту исчезновения Марии и Татьяны Г. возбуждено уголовное дело.
В сообщении говорится о том, что в Мюнхене при неустановленных пока обстоятельствах пропали две гражданки РФ. По факту случившегося полиция города возбудила уголовное дело. Уточняется, что россиянки исчезли 13 июля
Генконсульство России в Мюнхене, поддерживая постоянную связь с компетентными структурами ФРГ, также продолжает деятельность, направленную на выяснение всех обстоятельств случившегося, информирует дипмиссия.
Ранее стало известно о следах крови, найденных в машине отца пропавшего в Польше российского ребенка. Представители местной полиции, рассказав о ходе расследования, с сожалением констатировали, что шансов отыскать пятилетнего мальчика живым становится все меньше.
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