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В Италии у неонацистов изъята ракета класса «воздух-воздух»
16.7.2019 09:26
Фото: versiya.info
Правоохранители обнаружили склад с вооружением в рамках расследования, связанного с итальянцами, воевавших ранее на территории Донбасса.
В частности, правоохранительные органы города Павия на севере страны изъяли у фигурантов этого дела ракету класса "воздух-воздух".
В результате спецоперации силовики конфисковали ракета Matra 1980-х годов, передает телевизионный канал Rai News. В ангаре, где была найдена ракета, имелось и другое вооружение разного вида, а также нацистская символика.
Установлено, что владельцами склада являются два человека - граждане Италии и Швейцарии. Полиция уже задержала мужчин, когда они находились в отеле у аэропорта Форли на севере страны. По версии следствия, они намеревались продать ракету класса "воздух-воздух" на черном рынке. Предположительно, сумма сделки могла составить около 500 тысяч евро.
На сегодняшний день фигурантами дела являются пять итальянских экстремистов, участовавших в вооруженном конфликте на Востоке Украины, отмечается в репортаже.
Напомним, на днях в Павии был вынесен суровый приговор военнослужащему Нацгвардии Украины. Суд признал Виталия Маркива причастным к гибели фотографа Андреа Роккелли, который был смертельно ранен в Донбассе во время минометного обстрела в 2014 году. В результате Маркива приговорили к наказанию в виде 24 лет тюрьмы.
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