Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Украинского добровольца осудили на 24 года за убийство итальянского репортера в Донбассе

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Фото: vk.com



Итальянский журналист Андреа Роккелли был смертельно ранен под Славянском в 2014 году, когда его группу обстреляли из миномета.



В причастности к его гибели был признан боец украинского добровольческого батальона Виталий Маркив, передает ТАСС.



Дело украинского добровольца, который также имеет паспорт Италии, рассматривали в городе Павия. Вынесение вердикта по делу погибшего под Славянском в 2014 году репортера Андреа Роккелли в прямом эфире транслировал информационный канал Rainews24. Украинца, так и не признавшего свою вину, суд приговорили к двадцати четырем годам тюремного заключения.



Неподалеку от населенного пункта Андреевка под Славянском, где был убит итальянец, тогда погиб и российский правозащитник Андрей Миронов, выступавший в качестве переводчика. Группа подверглась минометному обстрелу 24 мая 2014 года. Выживший французский фоторепортер Вильям Рогелон позже дал показания, согласно которым, в них стреляли прицельно. Огонь велся из точки, где тогда дислоцировались украинские военные. Обвинение настаивает, что командование силовиками осуществлял именно Маркив.



Маркива задержали в Италии еще два года назад, когда он приехал навестить свою мать, которая живет на Апеннинах.



Автор: Злата Богатова

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