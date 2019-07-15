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В Петербурге вынесли приговор учительнице и ее мужу ветеринару, обвинявшимся в наркоторговле
15.7.2019 23:08
Фото: vk.com
В ходе расследования супруги уже начали давать признательные показания, однако на суде неожиданно заявили о тои, что наркотические вещества им якобы подбросили сотрудники полиции.
В результате Дмитрия Каравайчика и Диану Грибовскую признали виновными в незаконном производстве и сбыте психотропов.
Дело рассматривал Санкт-Петербургский городской суд. Каравайчику было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Грибовская отправится за решетку на 16 лет, ей придется сидеть в колонии общего режима, информирует объединенная пресс-служба судов Северной столицы.
По версии следствия, обладавший специальными познаниями в области химии Каравайчик оборудовал совместно со своей женой Грибовской нарколабораторию. Пара занималась изготовлением зелья по предварительным заказам. На учительнице физики лежала обязанность обеспечивать сбыт амфетамина и искать новых заказчиков.
В ходе расследования правоохранители установили, что за период с мая 2017 года по февраль 2018 года супруги успели реализовать более килограмма амфетамина.
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