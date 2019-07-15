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В ДР Конго неизвестные убили сотрудников сети по борьбе с Эболой
15.7.2019 16:59
Фото: livejournal.com
В ночь на воскресенье неизвестные убили двух активистов, мужчину и женщину, занимавшихся борьбой с распространением вируса Эбола.
Преступление было совершено на востоке Демократической республики Конго.
Как сообщает издание Mediacongo со ссылкой на Министерство здравоохранения этой африканской страны, погибшие сотрудники сети по борьбе с распространением вируса Эбола ранее получали угрозы в свой адрес. Начиная с конца прошлого года им присылали устрашающие сообщение.
Оба активиста были убиты и ограблены в своих домах, расположенных в провинции Северное Киву. Полиция рассматривает различные версии, включая зависть местных жителей - погибшие были официально трудоустроены и имели стабильный доход.
Согласно последним официальным данным, жертвами последней вспышки Эболы в ДРК, которая началась около года назад, стали уже более 1,6 тысячи человек.
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