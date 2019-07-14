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Власти Южной Кореи отказали во въезде 26 россиянам
12:16
Фото: flight.kz
Как информирует российское посольство в Сеуле, все двадцать шесть сограждан уже покинули страну, вылетев на родину.
Группе россиян, прибывших в Южную Корею в минувшую субботу, 13 июля, власти отказали во въезде.
В дипмиссии рассказали, что сразу же начали предпринимать меры совместно с авиакомпанией S7. В результате все россияне, которых не допустили на территорию Республики Корея, уже смогли покинуть страну.
Представители МИД уточнили, что иммиграционные власти отказались пустить в страну двадцать шесть россиян, которые ранее прибыли самолетами авиакомпании S7 и не смогли ясно обозначить цели приезда, когда проходили погранконтроль.
Напомним, не так давно россияне вызвали подозрения у миграционной службы Мексики. В результате граждане РФ провели несколько суток в аэропорту Канкуна.
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