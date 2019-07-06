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В Мексике задержана группа россиян
6.7.2019 22:33
Фото: ut-n.ru
Международный аэропорт Канкуна
Несколько человек с российскими паспортами вызвали подозрения в аэропорту курортного города Канкун, передает РИА Новости.
Со ссылкой на дипмиссию РФ уточняется, что речь идет о десяти людях, четверо из которых прибыли в Мексику из Узбекистана.
По мнению местной миграционной службы, документы могут быть фальшивыми, отметили российские дипломаты. Известно также, что трех человек отказались впустить в Мексику, заявили о том, что они были ранее включены в "черный список".
Кроме того, местные власти заподозрили, что трое россиян прибыли вовсе не как туристы. В дипмиссии отметили, что это могло произойти из-за того, что прибывшие не подтвердили бронь номеров в гостинице и не смогли предъявить обратные билеты либо доказать наличие у них необходимого запаса денег для пребывания в Мексике.
Дипломаты отметили, что задержанные уже провели в аэропорту Канкуна примерно трое суток, однако никто них пока не обращался за помощью в российское консульство.
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