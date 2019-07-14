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В Башкирии шесть человек стали жертвами ДТП с туристическим автобусом
14.7.2019 21:38
Фото: vk.com
Ранее появились сообщения о пяти погибших, однако позже количество увеличилось.
По данным МЧС РФ, в момент аварии в автобусе ехали тридцать девять пассажиров и водитель. В результате аварии пострадали семь человек.
В числе тех, кто получил травмы - двое детей, сейчас их доставляют в ЦРБ Кармаскалмнского и Архангельского районов, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на республиканский главк ведомства. Сведения по остальным пострадавшим пассажирам уточняются, отметили представители министерства.
По предварительным данным, заказной автобус King Long из Миндигулово следовал в Набережные Челны. Водитель, потеряв управление на трассе, допустил съезд с дороги влево по ходу движения. Сразу после этого автобус, в котором находились туристы, перевернулся.
На месте продолжают работу экстренные службы, сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельного ДТП.
Ранее в Башкирии под колесами грузовика погибли четверо дорожных рабочих.
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