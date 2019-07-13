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Грузовик насмерть сбил четырех дорожных рабочих в Башкирии
13.7.2019 22:27
Фото: vk.com
Грузовая машина насмерть сбила четырех человек, передают российские СМИ со ссылкой на региональный главк МВД.
После аварии, случившейся на 112 километре автотрассы Р-240 Уфа - Оренбург, в больницу также были доставлены двое пострадавших.
В Башкирии четыре человека погибли в ДТП, подтвердили в правоохранительных органах региона. В ходе начатого расследования установлено, что водитель грузовика Volvo с полуприцепом-цементовозом без груза допустил наезд на автомобиль УАЗ дорожной службы, который в тот момент стоял у правого края дороги.
Затем многотонная машина врезалась в группу дорожных рабочих, сбив пять человек. Четверо из них от полученных ранений скончались на месте. В аварии также пострадал водитель грузовика, его вместе с травмированным рабочим доставили в больницу.
В Госавтоинспекции сообщили, что рабочие занимались покраской дорожных ограждений и заранее установили предупреждающие знаки и конусы о проведении этих мероприятий.
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