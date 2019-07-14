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Под Саратовом вооруженные грабители убили охранника мясокомбината


14.7.2019 13:31
Под Саратовом вооруженные грабители убили охранника мясокомбинатаФото: novorosinform.org

Мужчина был застрелен из ружья, передают региональные СМИ со ссылкой на представителей главка МВД по Саратовской области.

Преступление было совершено в ночь на 13 июля в населенном пункте Генеральское Энгельсского района.

Убийцам удалось скрыться с места преступления, после чего на территории Энгельсского района был введен в действие план "Перехват", отметили в полиции.

Как стало известно, тело 62-летнего мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили сотрудники ГБР. Примерно в 1:30 они прибыли на предприятие "Агротэк", где сработала сигнализация.

По факту вооруженного налета возбудили уголовное дело. В рамках начатого расследования установлено, что целью злоумышленников была касса мясокомбината. Уточняется, что злоумышленники имели представление о том, где могут находиться деньги, однако направляясь в нужное помещение на их пути встал охранник.

В полиции также сообщили, что застрелив одного из сотрудников охраны, налетчики пытались убить и его коллегу, однако промахнулись. Сразу после этого преступники сбежали, так и не добравшись до кассы предприятия.

Автор: Злата Богатова

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