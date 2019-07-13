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В Австралии морской дьявол попросил людей о помощи


13:11
В Австралии морской дьявол попросил людей о помощиФото: кадр видео с youtube.com

В Сети появилось видео, снятое у северо-западного побережья Австралии. На кадрах запечатлен трехметровый скат манта, так называемый морской дьявол, который приблизился к группе пловцов.

Как пишет The Sun, рыба просила о помощи.

Скат приблизился практически вплотную к группе пловцов, чтобы они помогли ему избавиться от попавшего в глаз рыболовного крючка в глазу.

Среди австралийцев, которые оказались рядом с морским дьяволом, находился подводный фотограф Джейк Уилтон. Он регулярно плавает в этом районе и много раз видел именно этого ската у рифа Нингалу. Как оказалось, скат хорошо знаком местным жители, которые даже прозвали его Веснушкой.

По словам Джейка Уилтона, Веснушка приблизилась вплотную к нему и подставила глаз. В нем застрял рыболовный крючок, мешавший рыбе. По мнению фотографа, скат, видевший его уже не раз, узнал его и попросил о помощи.

Позднее морской биолог Монти Холл, остававшийся на борту лодки, сообщил о том, что манта практически не двигалась, пока Джейку приходилось неоднократно нырять, чтобы извлечь из глаза рыбы крючок. Учитывая, что в распоряжении фотографа была только маска, ему пришлось столкнуться с достаточно трудным делом.

Однако сложная задача была выполнена, крючок убрали. По словам ученого, если бы Веснушке не помогли, последствия могли оказаться страшными - высок риск, что рыба бы ослепла или даже погибла.

Ранее канадские спасатели помогли полярному киту в заливе Святого Лаврентия. Участники специальной экспедиции, отправившийся из атлантической провинции Нью-Брансуик, срезали с хвоста животного мешавшие ему рыболовные сети.
 



Автор: Злата Богатова

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