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В Канаде спасли запутавшегося в сетях полярного кита
13.7.2019 14:22
Фото: worldofmeat.ru
Как передает телевизионный канал CBC, специалистам удалось срезать рыболовецкие сети с хвоста млекопитающего. В результате кит получил возможность вновь нормально погружаться в воду.
Спасательная экспедиция ранее направилась из провинции Нью-Брансуик.
Специалистам, отправившимся на поиски животных, попавших в беду, удалось высвободить кита в заливе Святого Лаврентия. В минувший четверг, 11 июля, люди подплыли к огромному млекопитающему и срезали прицепившиеся к его хвосту рыболовецкие сети.
По словам канадцев, впервые этого пятилетнего самца видели запутавшимся у атлантических берегов Соединенных Штатов еще в минувшем апреле. В прибрежных водах Канады его заметили 4 июля.
Сейчас спасатели пытаются отыскать еще двух запутавшихся полярных китов, которых ранее обнаружили в заливе Святого Лаврентия. В операции задействованы разведсамолеты американского Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Как отметили участники экспедиции, искать млекопитающих довольно сложно, ведь они проводят очень много времени на глубине.
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