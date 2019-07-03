|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Победительницей турнира Большого шлема «Уимблдон» стала румынка Халеп
01:10
Фото: wp.com
27-летней румынской теннисистке Симоне Халеп в финале престижного турнира удалось обыграть американку Серену Уильямс.
Решающий матч завершился со счетом 6:2, 6:2.
Симона Халеп впервые в своей карьере стала победительницей Уимблдона. Турнир Большого шлема она выиграла во второй раз – в прошлом году ее поздравляли с победой на "Ролан Гаррос".
37-летняя Серена Уильямс в прошлом семь раз становилась победительницей "Уимблдона". На турнирах Большого шлема она в общей сложности выигрывала двадцать три раза. На сегодняшний день в рейтинге Женской теннисной ассоциации румынка находится на седьмой строке, а американка занимает десятое место.
Сегодня будет назван победитель Уимблдона в мужском одиночном разряде. На корт выйдут возглавляющий мировой рейтинг серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер, считающийся третьей ракетка планеты.
Напомним, Мария Шарапова, вернувшаяся в спорт после перерыва в несколько месяцев, не смогла пробиться во второй круг. Титулованная россиянка играла с француженкой Полин Пармантье и была вынуждена уйти с корта из-за травмы руки. В Уимблдоне Мария была триумфатором в 2004 году - пятнадцать лет назад она сумела в финале обыграть Серену Уильямс.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|