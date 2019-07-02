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Шарапова не прошла во второй круг Уимблдона
00:28
Фото: gotennis.ru
Титулованная россиянка, соперничавшая с француженкой Полин Пармантье, проиграла со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 0:5
В результате Мария Шарапова покидает престижный турнир в Уимблдоне, где она была триумфатором в 2004 году - пятнадцать лет назад она сумела в финале обыграть Серену Уильямс.
Россиянка, находившаяся практически в пяти шагах от победы, была вынуждена отказаться от продолжения борьбы после того, как провела на корте 2 часа 16 минут. Причиной ухода стала травма руки, которую получила Мария Шарапова. Она ни разу не смогла подать навылет, при этом совершив ряд двойных ошибок.
Шараповой удалось реализовать пять брейк-поинтов из одинндцати, тогда как ее соперница Пармантье подала два эйса и допустила три двойных ошибки. Француженка успела осуществить половину из двенадцати брейк-поинтов.
В матчах первого круга третьего турнира "Большого шлема" в сезоне — Уимблдона — также потерпели поражение российские теннисистки Светлана Кузнецова, Екатерина Александрова, Анна Калинская и Анастасия Павлюченкова.
Успешно начал борьбу лишь 21-летний российский теннисист Андрей Рублев. Со счетом 4:6, 6:4, 7:5, 6:4 он выиграл матч с чилийцем Кристьяном Гарином.
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