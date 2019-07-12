|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Киеве из гранатомета обстреляли здание канала «112 Украина»
11:36
Фото: ukraina.ru
Как заявили представители руководства телевизионного канала "112. Украина", здание на улице Дегтяревской подверглось обстрелу минувшей ночью.
К инциденту причастны двое неизвестных, отмечается в сообщении.
По имеющимся данным, около 03:40 по местному времени к зданию телеканала подъехал автомобиль, в котором находилось по меньшей мере два человека. Обстреляв здание канала из гранатомета, нападавшие скрылись.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Повреждения, которые получил фасад здания, зафиксировали прибывшие на вызов сотрудники полиции. По факту ЧП возбудили уголовное дело.
В ходе осмотра территории был обнаружен отстрелянный тубус гранатомета, сейчас с ним работают эксперты. Случившееся квалифицировано как террористическая атака, собранные материалы будут переданы в Службу безопасности Украины, отметили в полиции.
Ранее канал "112. Украина" анонсировал показ картины "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine). В этом фильме известный американский кинорежиссер Оливер Стоун совместно с украинским документалистом Игорем Лопатенком пытались анализировать причины кризиса в стране.
Во время создания фильма Стоун брал эксклюзивное интервью у главы российского государства Владимира Путина. Президент РФ, в частности, говорил об инциденте в Керченском проливе.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|