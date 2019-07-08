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Владимир Путин дал интервью Оливеру Стоуну
11:57
Фото: fotocdn.net
В ходе беседы со знаменитым режиссером глава российского государства Владимир Путин, в частности, говорил на тему инцидента, который минувшей осенью произошел в акватории Керченского пролива.
Интервью вошло в новую документальную ленту "В борьбе за Украину", над которой сейчас продолжает работу Оливер Стоун.
Фильм рассказывает о причинах кризиса на Украине стране. Во время создания фильма Оливер Стоун взял эксклюзивное интервью у российского лидера Владимира Путина, отмечается на официальном сайте "Первого канала". В ходе беседы со знаменитым режиссером глава российского государства Владимир Путин, в частности, поделился мнением о политике официального Киева.
Президент РФ также высказался об инциденте в Керченском проливе, который произошел в ноябре 2018 года. По словам Владимира Путина, экс-глава Украины Петр Порошенко специально пошел на эту провокацию, учитывая приближающиеся в стране выборы и предполагая, что жители юга и востока вряд ли поддержат его. Президент тогда нагнетал обстановку, вводя особое положение, отметил российский лидер.
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