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Врачам удалось стабилизировать состояние покалеченной в Ингушетии девочки
9.7.2019 11:23
Фото: magas.bezformata.com
Как рассказали в Минздраве республики, власти Ингушетии следят за тем, как проходит лечение ребенка.
Ранее семилетнюю девочку доставили в Москву, сейчас ей оказывают помощь в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
По данным агентства "Интерфакс-Юг", отрицательной динамики врачи у ребенка не выявили, состояние на данный момент стабильное. Со ссылкой на главу Минздрава Ингушетии уточняется, что специалисты сейчас "ожидают демаркации некрозов". При этом уже существенно снизились проявления эндотоксикоза.
Покалеченного ребенка доставили в одну из больниц Назрани 4 июля. Врачи выявили у семилетней девочки множественные ушибы и травмы, в том числе, застарелые. В Москве позднее дополнительно диагностировали тяжелые повреждения, включая, затрагивающие позвоночник и ребра.
В ходе проверки, к которой приступили следственные органы региона, выяснилось, что последнее время девочка жила в семье тетки по отцовской линии. При этом документы об опеке официально не оформлялись. В результате женщина, утверждавшая, что ее племянница якобы села в кипящий суп, а потом свалилась в канализационную яму, оказалась главной подозреваемой. В рамках уголовного дела жительницу Сунжи задержали.
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