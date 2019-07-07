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Кузнецова: положительных прогнозов по состоянии девочки из Ингушетии нет


01:54
Кузнецова: положительных прогнозов по состоянии девочки из Ингушетии нетФото: magas.bezformata.com

По словам уполномоченной при президенте России по правам ребенка, состояние ребенка остается тяжелым.

Ранее истерзанную девочку доставили на лечение в Москву. Лучшие врачи столицы пытаются спасти руку ребенка, которому пришлось пережить жестокое обращение.

Как заявила уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, состояние девочки из Ингушетии остается тяжелым. Врачи не могут озвучить каких-либо позитивных прогнозов. Омбудсмен отметила, что в ходе тщательного обследования у девочки, помимо застарелых травм рук и ног, были выявлены полученные давно переломы ребер и повреждение позвоночника.

Кузнецова ранее посетила больницу, переговорив с врачами. По ее словам, медикам "скорее всего придется принимать тяжелое решение". Ранее озвучивались некоторые позитивные прогнозы относительно предстоящего лечения. Однако после дополнительной диагностики их "уже нет". Вместе с тем, необходимо бороться дальше, подчеркнула омбудсмен.

В минувший четверг, 4 июля, в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии доставили семилетнюю девочку с множественными тяжелыми травмами. Как отмечали врачи, повреждения были получены ребенком некоторое время назад. Учитывая, что первая помощь девочке не оказывалась, ее состояние в момент госпитализации было тяжелым. Врачи провели экстренную операцию, чтобы спасти руку девочки от ампутации, а потом ребенка направили в Москву.

По факту ЧП уже возбудили уголовное дело, в рамках которого задержана 35-летняя жительница города Сунжа, являющаяся сестрой отца девочки. В последнее время ребенок проживал у нее дома, однако официально опекунство оформлено не было.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 140

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