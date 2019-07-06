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Подозреваемую в пытках ребенка проверят на употребление наркотиков


6.7.2019 12:33
Подозреваемую в пытках ребенка проверят на употребление наркотиковФото: revizornews.ru

Жительницу Ингушетии, которая ранее была задержана по подозрению в жестоком избиении племянницы, будут обследовать в условиях психоневрологического диспансера.

О том, как продвигается следствие, рассказала журналистам уполномоченная по правам ребенка в республике Зарема Чахкиева.

Как передает агентство "Интерфакс", семилетняя девочка накануне вечером была доставлена в Москву. Ребенка будут лечить в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. По словам детского омбудсмена, незадолго до того, как ребенка направили в столицу, следователям удалось установить местонахождение матери девочки. Женщину уже допрашивают.

Отец ребенка, заявляет тетка, ранее отправился в другой регион на заработки. При этом задержанная женщина продолжает настаивать на том, что не имеет никакого отношения к травмам племянницы. Напомним, в момент госпитализации девочки тетка заявила о том, что ребенок сначала якобы сел в кастрюлю с горячим супом, а потом упал в канализационную яму. Вместе с тем, именно родственница, у которой девочка жила последнее время, остается главной подозреваемой.

Как отметила Зарема Чахкиева, девочка, несмотря на жуткие травмы, в больнице вела себя очень ласково. Она общительна и тянется к людям. Установлено также, что семья, где проживал ребенок, не имела постоянного места жительства. В связи с этим она не состояла в списках органов опеки как малообеспеченная. По той же причине девочка не была официально включена в число детей, которые находятся без попечения родителей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

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