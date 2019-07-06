|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Бойцы спецназа ФСБ похищали деньги, пряча в бронежилеты
6.7.2019 14:15
Фото: newstes.ru
Спецназовцы ФСБ складывали похищенные деньги в бронежилеты, передают российские СМИ.
Ранее стало известно о задержании нескольких фигурантов этого громкого дела, в числе которых - бойцы "Альфы" и "Вымпела", а также офицеры банковского отдела контрразведки.
Контрразведчикам, которые подозреваются в разбое и соучастии, может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. Ранее Московский гарнизонный военный суд вынес решение о мере пресечения семи задержанных, большинство из которых были взяты под стражу, еще двое - отправились под домашний арест.
По данным СМИ, из девяти миллиардов рублей, который были изъяты в ходе обыска на квартире сотрудника МВД Дмитрия Захарченко, пропали не менее ста миллионов, а у родителей руководителя ФГУП ФСО АТЭКС Андрея Каминова было найдено в общей сложности восемь с половиной миллиона рублей и почти восемьсот тысяч долларов, однако позднее выяснилось, что исчезли полмиллиона рублей и тридцать тысяч долларов. Произошел и ряд подобных инцидентов, по факту которых проводится проверка.
Подозрение падало как на различных участников оперативно-следственных мероприятий, так и сотрудников банков, а также инкассаторов. Позже контрразведчики выяснили, что деньги исчезали, когда одни и те же сотрудники спецподразделения "Альфа" были задействованы в обысках в качестве силовой поддержки.
В результате было установлено, что силовики заранее доставали из своих бронежилетов защищающие железные пластины. В ходе проведения оперативных мероприятий они складывали туда похищенные денежные средства.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|