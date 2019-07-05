Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве по делу о разбое арестованы пять сотрудников ФСБ

5.7.2019 19:23

Фото: kam24.ru



Двое фигурантов будут пока находиться под домашним арестом, передает ТАСС.



Решение о избрании меры пресечения вынес сегодня Московский гарнизонный военный суд (МГВС).



Как сообщили в суде, по делу о разбое пятеро сотрудников ФСБ были взяты под стражу, еще двое - отправлены под домашний арест. Суд удовлетворил ходатайство следственных органов. Отмечается, что речь идет о части 4 уголовной статьи 162 - "Разбое, который был совершен организованной группой в особо крупном размере".



Ранее в ФСБ сообщили о том, что в минувший вторник, 2 июля, совместно с МВД России были задержаны двое военнослужащих органов ведомства. И заподозрили в причастности к хищению денег у бизнесмена.



Как писал ранее РБК, правоохранители задержали трех сотрудников подразделения спецназначения "Альфа" и одного - из группы "Вымпел", а также двух офицеров управления "К". Имена фигурантов пока не раскрывались, как и другие подробности случившегося.



Автор: Злата Богатова

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