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Названа причина опрокидывания катамарана в Черном море
11:12
Фото: kazanfirst.ru
Как передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, судно было существенно перегружено, и это могло стать причиной опрокидывания.
На борту катамарана "Атолл", который рассчитан лишь на двенадцать человек, в момент ЧП находилось почти вчетверо больше пассажиров.
В ходе начатого расследования также выяснилось, что в 2017 году катамаран был зарегистрирован в порту Туапсе. Судно, потерпевшее накануне крушение в акватории Черного моря, является маломерным, но, предположительно, было переделано в целях повышения вместимости.
По факту гибели двух человек в районе Джубги следственные органы Краснодарского края возбудили уголовное дело по статье о ненадлежащем оказаним услуг, которое повлекло за собой по неосторожности смерть двух и более лиц.
Напомним, на борту катамарана, опрокинувшегося накануне близ Джубги, было сорок три человека. Прибывшим к месту крушения сотрудникам МЧС удалось спасти лишь тридцать семь пассажиров, еще несколько человек доставили на берег другие суда. В результате ЧП погибли две женщины, пострадали и были госпитализированы четыре пассажира.
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