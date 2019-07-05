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В Черном море опрокинулся катамаран: погибли два человека
5.7.2019 21:51
Фото: kazanfirst.ru
По данным российских СМИ, капитан судна после ЧП пытался скрыться, но уже задержан полицией.
В региональном СУ СКР сообщили, что в момент смертельной аварии на борту находились сорок три человека.
Как передает ТАСС, при опрокидывании прогулочного судна в Черном море погибли два человека. Трагедия произошла неподалеку от населенного пункта Джубга (Краснодарский край). Сведений о том, что могло стать причиной крушения, из официальных источников пока не поступало.
Со ссылкой на пресс-службу Южного следственного управления на транспорте СКР отмечается, что задержан капитан судна, который после аварии скрылся с места происшествия.
Обстоятельства ЧП выясняют специалисты. По данным СМИ, в частности, рассматривается версия о перегрузке судна.
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