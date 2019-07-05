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Глава Amazon официально развелся с супругой
09:46
Фото: conceptnewscentral.com
После того, как суд официально оформил развод, экс-супруга Джеффа Безоса может начать процесс передачи положенных ей по закону 19,7 миллиона акций компании. Совокупная их стоимость на сегодняшний день превышает тридцать восемь миллиардов долларов.
В скором времени Маккензи Таттл вполне может самой богатой женщиной в мире, ведь ей достанется около половины капиталов супруга, сообщает The Seattle Times.
Как стало известно, судья округа Кинг (штат Вашингтон) подписал документ об официальном расторжении брака. Теперь бывшая супруга Джеффа Безоса может начать процесс по разделу собственности.
Ранее Маккензи Безос выражала намерение отдать половину денег, которые ей достанутся после развода, на благотворительность. В минувшем апреле супруга главы Amazon уступила ему 75% акций Amazon и доли в газете The Washington Post и компании Blue Origin, которыми на тот момент владела.
О разладе в семье Безоса стало известно в начале года. Причиной развода стал роман Джеффа Безоса с бывшей телеведущей Лорен Санчез. Супруги воспитывают четырех детей - троих родных сыновей и приемную дочь. Пара узаконила отношения более четверти века назад.
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