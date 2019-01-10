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Названа причина развода самого богатого человека планеты
10:35
Фото: icra.site
Названа причина развода Джеффа Безоса, являющегося основателем Amazon.
Как сообщают иностранные СМИ, причиной расставания миллиардера и его супруги является другая женщина.
По данным таблоида The Mirror, Джефф Безос и его законная жена Маккензи Таттл, прожившие вместе четверть века, расстаются из-за бывшей телеведущей Лорен Санчез. Супруги воспитывают троих родных сыновей и приемную дочь.
В публикации утверждается, что осенью прошлого года Лорен Санчез уже рассталась со своим супругом Патриком Уайтселлом. Брак бывшей телеведущей и представителя киноиндустрии продлился около двенадцати лет. После того, как он распался, Лорен проводила очень много времени с Джеффом, отмечают авторы.
После развода с Джеффом Безосом, состояние которого на сегодняшний день превышает 137 миллиардов долларов, Маккензи Таттл вполне может богатейшей женщиной планеты, ведь ей достанется около половины капиталов супруга.
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