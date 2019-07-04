|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В США создали подробную карту поверхности Луны
4.7.2019 12:39
Фото: diapazon.kz
Американским ученым удалось подготовить детальную карту поверхности естественного спутника Земли.
По данным Washington Times, это стало возможным благодаря информации, которую ранее передавал запущенный в 2009 году космический зонд.
Со ссылкой на замруководителя Центра космических полетов им. Годдарда в Гринбелте (штат Мэриленд) Мишель Таллер газета сообщает о том, что ученым на сегодняшний день известны "практически каждый бугорок и расщелина, каждый камешек" на естественном спутнике нашей планеты.
Подробная карта, включающая обратную сторону Луны, подготовлена с использованием сведений, которые передал запущенный десять лет назад "Лунный орбитальный разведчик" (Lunar Reconnaissance Orbiter). Аппарат оснащен камерами, способными осуществлять съемку в видимом и ультрафиолетовом диапазонах, а также уникальными приборами, которые создавались специалистами Лаборатории космической гамма-спектроскопии Института космических исследований РАН.
В момент запуска зонда планировалось, что он будет работать в течение двух лет. Но аппарат успешно продолжает свою деятельность по сей день.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|